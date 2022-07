Julien PRENZA

D'abord BIM modeleur puis responsable bureau d'étude de quatre techniciens pour un constructeur de maisons individuelles depuis 2014:



Je chapeautais la réalisation des projets, des plannings, des délais d’exécution aux différentes étapes de la conception.



Je réalisais APS, APD, PC, EXE.



J'évaluais la faisabilité technique.



Je vous propose de mettre mes compétences à votre service et au service de vos clients.



Le BIM ou maquette numérique informée est ma philosophie de référence:



Mieux comprendre les projets.



Mieux apprécier les intentions architecturales, la constructibilité.



Réduire les risques d'avenant en phase travaux.



Enfin obtenir une maquette numérique du bâtiment tel que construit.



Je propose mes services aux professionnels du bâtiment, dans la conception et l'établissement des pièces graphiques. De plus je suis en mesure de vous fournir une maquette numérique à la suite de mes travaux.



Le but:



Vous libérer de ces tâches, vous faire gagner du temps à consacrer à d'autres aspects de vos projets (recherches architecturales, relations clients, démarchages, gestions administratives...)

Mes compétences :

- Suivi de dossier de la conception à l’exécution

- Maitrise Lumion 3D.

Maitrise DEVISOC 5.36 logiciel de métré

Gestion de la production

Gestion de projet

Management

Maitrise Autodesk REVIT Architecture 2019.

BIM modeleur