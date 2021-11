Karel DRAGIC

20 années dexpérience : 2 ans dans larchitecture et le développement de sites internet touristiques, 8 ans dans les infrastructures et le support, 10 ans dans le pilotage et la gestion de projets d'infrastructures réseaux et des systèmes dinformation (maitrise douvrage / MOA) avec composantes fonctionnelles des processus métiers (Commercial, Production, Facturation), la coordination dactivités et des fournisseurs avec gestion des contrats/SLA, enfin lanalyse et la consolidation des données métiers & financières.