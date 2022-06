Voyagiste de métier, je développe des produits touristiques et services en Algérie et à l'étranger pour des individuels, groupes et Entreprises.

La volonté de se servir de l’événement pour accroître sa présence à l’international.

La communication événementielle est utilisée pour répondre aux exigences de la citoyenneté vis-à-vis des cibles internes et externes.



Mes compétences :

Voyages

Location