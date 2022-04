Karine HANNECART

Depuis plus de 15 années j’assure des fonctions opérationnelles de recrutement. J’ai travaillé en France et à l’étranger (ouest Canada) en développant une expertise dans l’approche directe et la chasse de profils. J’évolue principalement dans des contextes de petites structures de conseil qui demandent forte réactivité et polyvalence.



Mon métier est extrêmement riche. J’apprends au quotidien au contact des candidats, leur histoire de vie me nourrit. La relation clients et ses fortes exigences sont pour moi une source de progrès et une occasion de remise en question permanente. Travailler avec des chefs d’entreprise passionnés et persuadés que la réussite de leur entreprise repose essentiellement sur la qualité des Hommes qui la composent me motive.



Positive et pleine d’énergie, je choisis aujourd’hui de prendre un nouveau cap pour valoriser mon parcours et continuer à évoluer.







Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Recrutement par approche directe

Chasse de tête

Approche directe

Animation de formations

Gestion des intérimaires

Recrutement cadres