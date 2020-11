Karl AUBRY

JE SUIS A LA RECHERCHE DE NOUVELLES OPPORTUNITEES PROFESSIONNELLES.



- 16 ans de pratiques sur CATIA V5(Depuis fin 2002) :Surfacique,3D, 2D ...

- 12 ans de conceptions de produits en R&D dans l'automobile, principalement de pièces plastiques

- Plus de 4 ans dans les moules d'injections plastiques et 5 mois dans les moules de soufflages.

- Plus de 4 ans dans la conception d'outillages pour l'aéronautiques, ferroviaire ...

- Creo-parametric PTC avec le module Tôlerie pendant ma mission chez A.B.R.F. et utilisé chez Expleo plastic solutions

Mes compétences :

Catia v5

Créo_parametric

Plasturgie

Gestion de projet

Conception mécanique

Conception de produit

Aéronautique

Automobile etc

Mouliste