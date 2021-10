Kim DORISON

Positive Mind - Positive Vibes - Positive Life



Après 6 ans en tant que commerciale événementielle et 4 ans au CE de ma société, je suis actuellement en reconversion professionnelle et je m'intéresse particulièrement au secteur du Bien-être et de la Qualité de Vie au travail.

Je suis à la recherche dun poste de #ResponsableQVT, #Happiness&OfficeManager, #ChiefHappinessManager, #ChiefHappinessOfficer dans un environnement de travail stimulant dans lequel je pourrais m'épanouir et partager mon dynamisme et ma bonne humeur !