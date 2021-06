Koudama ZEROUAL

Ingénieur de formation , titulaire d’un DESS en Marketing et d'un exécutive master en finance, j'ai intégré en 1993 le secteur financier en tant que responsable des études puis responsable du développement des produits au sein de la Direction du Marketing du Crédit du Maroc.A mon actif le lancement de plusieurs produits et services bancaires dont des cartes monétiques et des produits de bancassurance.

En 1998, je rejoins le domaine des assurances à La Royale Marocaine d’Assurance pour devenir en 2001 Directeur Marketing et communication de Rma Watanya où plusieurs innovations ont été initiées au niveau de la branche Automobile et au niveau des services liées à la vie, à la santé et à l’épargne.

En 2009, je me vois confié la Direction Marketing et Communication de Wafa Assurance.

En 2016, je prends en charge la Direction Général de l'Assurance Takaful.



Spécialisations : Management des équipes, marketing des services, innovation dans les produits financiers, techniques de communication, finance participative.