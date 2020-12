La Chambre De Promotion LA CHAMBRE DE COMMERCE PANAFRICAINE

La Chambre de promotion des échanges économiques avec l'AFRIQUE est un un organisme de promotion des échanges économiques et commerciaux. Notre sites est :



http://www.cicpgroup.com



Il s'agit d'un réseau d'affaires international qui vous propose:

- des études de marchés,

- la prospection internationale,

- la gestion de bases de données prospects,

- le développement des réseau de distribution en Afrique,

- la participation aux voyages et rencontres d'affaires..



Parallèlement, nous sommes membre de plusieurs organisations et réseaux d'affaires internationaux.

Nous collaborons avec des Consultant Développement des Entreprises.



NOS COMPÉTENCES :

- Prospection de partenaires clients/ fournisseurs,

- Implantation dun bureau Commercial,

- Etude des capacités et de la fiabilité des partenaires potentiels,

- Organisation et animation de la politique commerciale et Marketing,

- Participation lors des rencontres daffaires, salons et foires,etc...



Mes compétences :

International

Commerce

Communication