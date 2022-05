Laure WYCKAERT

Gestion de projet

- Méthode de l’Audit : Analyse de l’existant, Recueil des besoins

- Rédaction de cahier des charges, des spécifications fonctionnelles

- Modélisation du SI existant

- Préconisation de solutions

- Gestion de ressources : pilotage équipe, planification de budget, estimation des charges



Support au management qualité des projets :

- Gestion documentaire : Définition de plan de classement et de nommage des documents

- Rédaction des modèles de documents en accord avec la méthodologie appliquée

- Rédaction des documents de validation

- Rédaction et mise à jour de la documentation projet

- Mise en place et Suivi des indicateurs d’avancement de projet

- Elaboration de tableaux de bord et reporting

- Rédaction de compte-rendu



Coordination des équipes de validation :

- Préparation de la recette

- Mise en place des plans de recette

- Définition des scénarii de test et Elaboration des jeux d’essai

- Exécution des tests

- Suivi des anomalies

- Validation de la réalisation des tâches

- Suivi des consommés

- Support utilisateur



Informatique

- Bureautique : Pratique expérimentée de Word, Excel, Powerpoint

- Logiciels de gestion documentaire : Alexandrie, BCDI, FileMaker, MS Sharepoint, Quickplace

- Système de Gestion de Bases de Données : ACCESS, MySql, PostgreSQL

- Gestion des tests et des anomalies : Quality Center

- Gestion de projet : MS Project

- Gestion de contenu : Spip

- Méthodologie : Scrum (Agile)

- Connaissances de base des normes et standards de documents numérisés

- Initiation à la création de sites Internet



Anglais : bon niveau en lecture et en écrit – Espagnol : connaissances de base.



Mes compétences :

Documentation

Extranet

GED

Gestion des connaissances

Homologation

Intelligence économique

Internet

Intranet

Knowledge Management

Record Management

Système d'Information

Veille

Gestion de projet informatique