Laurence EYDOUX

J'ai une expérience professionnelle de chargée d'études, de recherche et de mission dans l'évaluation et à la prospective des politiques sociales (emploi, santé, éducation) et du développement local en institutions parapubliques et privées.



J'ai également enseigné comme professeur de Géographie dans l'enseignement supérieur et professeur d'Histoire-Géographie en collège.



Titulaire d'un doctorat de Géographie-Aménagement - option Géographie sociale (Université Rennes 2, 2001), je me suis spécialisée dans l'évaluation des politiques de l'emploi en contexte régional et local, dans la région de Québec (Canada) en thèse.

J'ai obtenu également un master 2 en Sciences du travail et de la société - option Sociologie et Ressources humaines - au CNAM de Paris (2010), et un master 2 Métiers de la Formation de l'Université Lyon 2.



Voici les thèmes sur lesquels j'ai travaillé en particulier : l'insertion sociale et professionnelle des publics précaires ou éloignés du marché de l'emploi, l'égalité hommes-femmes, l'insertion des minorités ethniques et des personnes handicapées, la lutte contre les discriminations, les politiques de santé, l'éthique en formation et en milieu professionnel.



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Gestion de projet

Animation de réunions

Géographie

Gestion des ressources humaines

Management

Développement local

Sociologie

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Evaluation de formations

Formation