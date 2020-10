Linda ARRIENS

Du simple conseil (couleurs, matériaux, agencement…) à la mise en place finale en passant par la mise en relation avec les artisans, je suis votre partenaire pour un intérieur en harmonie et à votre image.



Que vous soyez un particulier ou une entreprise, Je m'imprègne de l'univers de mon client et fait le point sur ses goûts, ses envies et ses besoins.





EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (Belgique-France)



+ de 25 années en agences d'architectures intérieures et accompagnements des personnes pour la mise en valeur de leur espace de vie ou de travail.





FORMATIONS:



Diplôme supérieur d'arts plastiques en architecture intérieure/design (ESA St Luc Bruxelles en 1986).

Mise en scène et décor de théâtre.(ADAC )

Ateliers beaux arts de Paris section peinture.



Mes compétences :

Valorisation

Accompagnement

Coaching

Décoration

Design

Relooking