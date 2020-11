Lionel DHIAF

GESTION DE PROJET

Suivi du planning.

Pilotage fournisseurs.

Représentions de la société et assistance aux clients auprès des différents services et fournisseurs.

Analyse des problèmes survenus au cours du développement du projet.



GESTION TECHNIQUE

Etude des documents supports (cahiers des charges, schémas fonctionnels)

Participation aux revues darchitecture : recherche et propositions de solutions.

Suivi des maquettes, essais et prototypes. Déplacements sur les sites de production.

Gestion des documents techniques (nomenclatures, notes de spécification...) et des dossiers daffaires.



MANAGEMENT DEQUIPES

Pilotage et encadrement de dessinateurs-projeteurs

Répartition et coordination des plans et schémas densemble ou de détail auprès des dessinateurs.