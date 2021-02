Lise DIDILLON

1- Administrateur système Mésocentre HPC

En accord avec le responsable scientifique du mésocentre

Administrer les grappes de serveurs dédiées aux calculs scientifiques

Installation de programmes scientifiques

Aide aux utilisateurs du mésocentre

Statistiques dutilisation



2- Ingénieur informatique:

développement logiciels, intégration/personnalisation des systèmes, architectures, spécifications, études, documentations utilisateurs, maintenance/ évolutions, participation aux réponses aux appels d'offres et aux développements afférents,

Spécialiste Linux, annuaires LDAP, clusters/DRBD

Dernières missions:

Cloud Computing: création/personnalisation d'images systèmes et applicatives sur les plateformes cloud AWS (Amazon Web Services), Cloudwatt, OpenStack.

Système Linux: intégration de services d'annuaire, de protection des licences produits et de mise en cluster, virtualisation sous VMware/ESX; intégration d'open sources, packaging avancé (debian, redhat), développements C, scripts shell/bash.



Mes compétences :

Grappes HPC: Slurm, Xcat, BeegFS,

systèmes Linux; Debian, centOS

réseaux: TCP/IP, InfiniBand/Omni-Path

cloud: Amazon Web Services, openStack

virtualisation: VMware, KVM/Qemu

langages: C, Shell/Bash

gestionnaire des sources: Git, SVN

services: LDAP/OpenLDAP, SAMBA