Je souhaite débuter une carrière de commercial au sein d'une entreprise dynamique ! Formé aux techniques de vente et doté d'un bon relationnel client, je serais un atout indispensable pour votre entreprise et cela quel que soit le ou les produits que vous proposez à vos clients. je sais créer un climat propice à la vente et m'adapter aux envies et besoin du client.