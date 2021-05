CURSUS PROFESSIONNEL



2015 : Rédacteur rubrique "chiropraxie" pour le site "La SantéSurtout"

2012 : Co-fondateur de "BACK OFFICE SANTE", société spécialisée dans la détection, le traitement et la

prévention des TMS en entreprise regroupant 600 chiropracteurs et ostéopathes.

2012 : Membre de la commission nationale et consultative des chiropracteurs à l'ARS

2011 : Représentant de la profession chiropratique auprès de l’UNAPL (5) et du FIF PL (6)

2010 : Chef de projets

2008/2011 : Chiropracteur officiel des catcheurs américains à Paris (Bercy & Zénith), ainsi que d’autres

événementiels (Guns N’ Roses) = > Soins des stars du Catch du WWE RAW LIVE TOUR

2007 : Membre du Conseil d’Administration de l’AFC (responsable des régions, responsable de projets,

NTIC)

2006 : Président de l’AIFEC (Alumni IFEC) (4)

2006/2007 : Formateur /Clinicien aux centres de soins d’Ivry Sur Seine (94) et d’Ornano (Paris XIII ème) –

Internat chiropratique & Module d'installation/exercice libéral

2005 : Membre AFC (Association Française de Chiropraxie) (3)

Depuis 2005 : Création d’un cabinet libéral en Ile-de-France (Longperrier 77)

proche de Roissy CDG

2000 : Pratique libérale en association dans un centre chiropratique en

Alsace pendant 4 ans

1999 : Pratique libérale en association pendant 6 mois en Bretagne



CURSUS SCOLAIRE



2010/2012 : Spécialisation en chiropraxie du spor (2)

1999 : Diplômé Chiropracteur, « Doctor of Chiropractic », IFEC (1)





Annexes :



(1) L’IFEC, (Institut Franco-Européen de Chiropratique), formation en six années d’étude à temps plein reconnue dans plus de 40 pays au monde ; et par réciprocité diplômé ECU (European Chiropractor Union), donnant le droit d’exercer son art à l’international : dans l’ensemble des pays où la Chiropratique bénéficie d’une légalisation.



(2) Formation continue sur 3 ans pour devenir Chiropracteur spécialisé dans les pathologies du sportif (à l’instar du Médecin du Sport). Cet enseignement regroupe aussi l’ensemble des techniques de soins et de tout l’arsenal technologique spécifiques à la prise en charge des fameuses TNMS (Troubles Neuro-Musculo-Squelettiques), fréquemment rencontrées également en milieu d’entreprise et véritable fléau du monde du Travail.



(3) L’AFC (Association Française de Chiropraxie) est l’unique organisme représentant les chiropracteurs français auprès des instances officielles ; tout membre AFC est détenteur du titre de chiropracteur et est soumis à un code de déontologie.



(4) Association des anciens élèves de l’IFEC



(5) Union Nationale des Professions Libérales, Groupement syndical de l’ensemble des professions libérales en France



(6) FIF PL : Fond Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux : Formation continue des professions libérales



Mes compétences :

TMS

Dos

Gestion de projet