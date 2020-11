Lucie CONFLANT

Bienvenue sur mon profil ,



Actuellement diplômée d'un BTS collaborateur social et paie.

Auparavant j ai travaillé de nombreuses années en tant que conseillère de vente en horlogerie/joaillerie:

Rolex, Cartier, Jaeger le coultre, Breitling, Tag heuer, Paneraï, Hermès et encore autant de marques prestigieuses.



Je recherche un emploi ou mes connaissances de la vente et du contact avec la clientèle puissent encore être enrichie par de nouvelles expériences, mon BTS en poche je souhaite encore évoluer.

Je reste à l'écoute de toute proposition.



Adaptable, ouverte d esprit et polyvalente, je me tiens à votre disposition pour plus de renseignement sur mon parcours, et ma possible évolution de carrière au sein de votre équipe.



Merci de votre attention .



A bientot. Lucie



Mes compétences :

Microsoft Office

Aisance relationelle

Accueil physique et téléphonique

Service client

Vente

Après-vente

Discrétion et confidentialité

Respect des valeurs