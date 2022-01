Ludovic PETIT

J accompagne les entreprises sur l ensemble du spectre de la gestion des risques cyber et securite des systemes d information, pour creer une culture de la securite numerique fedratrice et creatrice de valeurs.



Apres une carriere de consultant débutee chez IBM, j ai occupe des postes de direction dans le domaine de la cybersecurite pour de grandes entreprises internationales telles qu SFR, Vodafone, Huawei et Altran.



Mon parcours au sein du metier de ces entreprises, dernierement au sein du Groupe Altran dont j'ai ete Directeur Cybersécurite Groupe, m a permis d acquérir une comprehension de leurs besoins reels et une vision economique des problematiques securite dans leurs aspects pratiques, me permettant d apporter aujourd'hui une veritable valeur ajoutee aux solutions que je propose.



Je suis un Builder, specialise sur l elaboration et la mise en oeuvre de strategies transformationnelles en matiere de cybersecurite, le support Metier et la valorisation de services, la gestion des risques et la conformite legale liee à la securite de l'information.