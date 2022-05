Ludovic VIGNAUDON

Actuellement professeur de Lettres Modernes en voie de reconversion, je reste ouvert à des opportunités de stages en librairie indépendante en Île de France ou en région Occitanie. De préférence pendant les périodes de vacances scolaires. Curiosité intellectuelle et goût certain pour la littérature générale, les littératures du monde et les sciences humaines et sociales.



Mes compétences :

Animation

LibreOffice

Rédaction de contenus

Microsoft Office

Théâtre

Relecture / corrections