Maisonboischalet.com STEPHANE RENAUD

MaisonBoisChalet, société ASR S.A.S. située dans le Tarn 81 près de Castres vous propose la vente et le montage de tout kit en bois en ossature bois, madrier, rondin, fuste, poteau poutre, lames de terrasse, charpente... et toute une gamme d'annexes de jardin Classiques ou Insolites ! Basés dans le Tarn, nous travaillons partout en France et dans le monde entier. Nos équipes sont françaises.

Charpentier de formation et ayant commencé à travailler le bois à 13 ans, fort de mon expérience de plus de 700 montages depuis plus de 30 ans maintenant, je suis à même pour mener à bien votre projet de bois, vous conseiller. Habitant notre propre maison bois en fuste et ossature bois, notre expérience est aussi basée sur du vécu personnel.



Nous pouvons vous présenter et vous faire découvrir les qualités particulières des constructions en bois : confort, isolation, bien-être, sérénité, rapidité de montage en visitant les maisons de nos clients et la notre. Nous travaillons aussi sur mesure, car votre projet est unique : il doit correspondre en tout point à vos envies, votre mode de vie, votre foyer, votre terrain, son implantation et son environnement.

Nous vous garantissons qualité, sérieux et l'expérience de plus de plusieurs décennies de nos usines de fabrication. Notre rôle est de vous livrer la solution appropriée à votre projet.

Nous vous proposons aussi le montage complet, le montage hors d'eau hors d'air et l'assistance technique au montage pour l'autoconstruction. Nous présentons naturellement toutes les garanties : Responsabilité civile professionnelle, Décennale et Biennale.

