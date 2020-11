Bienvenue sur mon profil Viadéo !



Chargée de communication touristique de formation, j'ai bâti mon parcours autour des enjeux territoriaux, à la croisée entre leurs dimensions locales et internationales.

Mon expérience au sein de diverses structures (association, office de tourisme, entreprise multinationale) en Indonésie, en France et aux Pays-Bas m'a permis de développer ma capacité d'adaptation et d'autonomie.



Relations clients multilingue, gestion de partenariats, développement d'outils de communication, organisation de voyages autour du slow tourisme et de l'oenotourisme m'ont particulièrement passionné !



Installée à Freiburg en Allemagne depuis septembre 2020, je suis quotidiennement des cours intensifs d'allemand (VHS Freiburg) en vue de l'obtention du certificat B2 en avril 2021.



Et après ?

Je souhaite m'investir à créer du réseau, du dialogue et de la convergence dans des systèmes pluri-acteurs, au bénéfice de la région de Freiburg ou outre Rhin (secteur Colmar / Mulhouse) dans mes secteurs de prédilection : tourisme, agriculture locale, éducation, mobilité douce.



Ce qui me motive ?

L'écoute, la coordination des acteurs et usagers, le travail de terrain et en équipe, la créativité, l'apprentissage auprès de passionné(e)s.



Positive, créative et dotée d'une sensibilité relationnelle, je suis toujours curieuse de connaître de nouvelles idées, présentations. Si vous souhaitez échanger sur mon parcours ou tout autre sujet nous rapprochant, je vous invite à me contacter sur Viadeo ou aux adresses suivantes :



Mobile: +336 88 92 35 53

Skype: thiollier-manon

Email: manon.thiollier@hotmail.fr

Linked-in : thiollier.manon



A très vite !