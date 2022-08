Manuella ROBLES

Responsable Ressources Humaines au sein de l'enseigne Sipropre, entreprise de Nettoyage et Services Associés organisée autour de 4 sites : Plöermel, Arradon, Pontivy, Saint-Brieuc, j'accompagne Patrice Chèze, le gérant, ainsi que les 3 directeurs d'agence, pour orchestrer et prendre en charge tout la gestion des Ressources Humaines stratégiques, opérationnelles et administratives, je suis donc en veille sur tous les sujets qui concernent la bonne gestion des structures (juridique, social, paie etc.).

L'échange d'expérience et le réseau sont très importants dans notre métier, l'on se doit de toujours rester en contact avec le terrain et la réalité économique de notre bassin, de notre branche, de notre métier...

J'ai récemment intégré avec grande satisfaction le réseau Cap Parrainage. J'espère continuer de développer mes compétences dans tous les domaines RH et de demeurer efficace et de bon conseil.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion du Personnel

GPEC

GRH

Administration