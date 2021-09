Margot BERLINE

Diplômée d’un DESS en Biotechnologies, j’ai complété ma formation par un mastère spécialisé en management de l’innovation technologique à la Reims Management School pour acquérir une double compétence scientifique et managériale.



J'ai commencé ma carrière comme chargée d’affaires / consultante pour les start-up de biotechnologies, j'ai poursuivi mon parcours professionnel dans un poste commercial avant d'intégrer un pôle de compétitivité dans les biothérapies en tant que chef de projet où j’ai développé une expertise en conduite de projets de R&D industriels en partenariat.

J’ai alors aidé à la préparation de propositions suite à des appels d’offre et piloté le montage de ces projets, J’ai également participé à l’organisation de la vie du pôle et à sa promotion auprès des industriels pharmaceutiques.



Les professions que j’ai exercé depuis mon entrée dans la vie active m’ont toutes permis de développer un sens aigu de la relation client avec une vision orientée projet en m’attachant à garantir le respect des échéances et des budgets.



Ces métiers ont confirmé mon goût pour les projets d’innovations thérapeutiques. C’est pourquoi, dans le but d’acquérir une vision la plus large possible de la recherche pharmaceutique, j'ai suivi la formation d'Attaché de Recherche Clinique à l'Institut Léonard de Vinci. J'ai intégré Quintiles en Juin 2008.



Exerçant le métier d’ARC depuis plus de 5 ans en participant à des études cliniques internationales de phase II/III notamment en oncologie mais aussi en urgences neurologiques ou cardiaques, j'ai l'occasion de prouver mes compétences dans la gestion des essais cliniques sur le terrain et de développer ma capacité en management d’une étude au niveau national en tant qu’ARC lead sur certains projets.



Forte de mon expérience de chef de projet et de cette expérience d’ARC sur le terrain, je recherche des opportunités d’évolution vers des responsabilités en management de projet de recherche clinique.



Mes compétences :

Essais cliniques

Biotechnologies

Industrie pharmaceutique

Gestion de projet

Innovation

Recherche clinique