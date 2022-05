Marie Claude BONNEVILLE

Ergonome et psychologue du travail au CNAM de Paris - titulaire d'un DESS de psychologie du travail et d'un DEA d'ergonomie.

*Intervention auprès de la SNCF sur la capitalisation

et la transmission des savoirs. 2 ans

Réalisation : modélisation naturelle de la transmission des connaissances des agents horairistes

* Intervention auprès de PSA-Peugeot Citröen : conception d'une gamme d'auto surveillance. 3 mois

* Intervention dans un service de médecine interne "hôpital Pitié-Salpétrière" (organisation du travail et communication)2 mois

* Intervention à l'entreprise Boulenger (bâtiment) prévention des accidents de travail. 8 mois

* formatrice en ergonomie gestes et postures pour du personnel salarié et des demandeurs d'emplois.

2 ans



Parallèlement, j'ai été professeur de sciences sanitaires et sociales 6 ans et j'exerce comme consultante emploi, consultante recrutement.



Mes compétences s'ouvrent sur l'aménagement et la conception du poste de travail.

Sur L'organisation du travail et les accidents professionnels

Sur le maintien dans l'emploi des personnes handicapées



Mes centres d'intérêts :

Les troubles musculo-squelettiques TMS - le burn out dans l'entreprise - la charge mentale et les risques psycho-sociaux.

Formation DU de physiologie du travail à PARIS VI.

Formation risques psycho-sociiaux PME/PMI - Cramif

Licence professionnelle "Chef de projet handicap et emploi au CNAM de Paris.



Enfin, j'aimerais exercer au sein d'une équipe de professionnels et pluridisciplinaires, auprès d'un service de santé au travail, d'un cabinet-conseil, d'un centre de réadaptation professionnelle,Adapt, sameth...



Mes compétences :

Coach de prise de confiance en soi

Accompagnateur du changement

Ressources humaines

Ergonomie cognitive