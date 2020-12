Marie-Helene WALBECQ

Bonjour



Acheteuse approvisionneuse gestionnaire Produit multi produits( textile - vêtements EPI - maroquinerie chiens chats - équestre) depuis plus de 25 ans , passionnée par la négociation, le suivi et les échanges avec nos différents interlocuteurs sans oublier l'approvisionnement tout en respectant délai qualité



Mes nombreux déplacements Bangladesh, Inde, Chine, Vietnam, Algérie, Maroc, Turquie Egypte Pologne ont fait la force de mon expérience dans des unités de production, du sourcing et de la négociation.





Mes atouts : talent de négociatrice ,Relation durable avec les fournisseurs et clients ,participation de la collection ,de la mise au point produit jusqu' à la livraison client ,contrôle qualité dans les pays de production, suivi documentaire. Sympathique, organiser, rigueur, bonne relation avec les usines et bureau achat .Audit des usines Inde Chine Vietnam Egypte . Mise en place contrôle qualité en Inde Chine Vietnam





A la recherche de fournisseurs accessoires et textile sachant donné un prix, une qualité, un rendu ....

Capable de faire des réassorts en temps record



Mail : mariewalbec@gmail.com



Mes compétences :

Négociation achats

Approvisionnement

Achats internationaux

Logistique

Marketing