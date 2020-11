Marie-Josée BOUCHARD

Nouvellement diplômée d'un baccalauréat en relations industrielles avec 18 ans d'expérience en milieu syndiqué avec le public dans le domaine de la santé, je suis à la recherche d'un poste de gestion comme conseiller, consultant, associé ou adjoint en ressources humaines dans la région de la Mauricie ou de la ville de Québec.



Mes compétences :

Suite Microsoft Office.

Gestion des ressources humaines.

Formation professionnelle et évaluation de la performance.

Gérer les dossiers en Santé et sécurité au travail et ceux des relations de travail.

Sélection, recrutement et évaluation des candidats ( incluant techniques de sourcing).

Évaluation emploi et équité salariale.

Rémunération globale et avantages sociaux.

Changement dans les organisations.

Droit du travail (contrats et conventions).

Kaisen ceinture blanche Six Sigma.

Publicité, cinéma et stratégies.



Si vous êtes intéressés, contactez-moi:

marie-josee.bouchard@hotmail.com .



Au plaisir de vous rencontrez!