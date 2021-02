Experiences professionnelles en Marketing m’ayant permis de développer les compétences suivantes :



• Marketing Produit :

• Conception de produits, packaging

• Suivi, gestion des produits

• Suivi de la production et de la qualité

• Evolution de l’offre

• Proposition d’axes de développement



• Marketing Etudes :

• Analyse marketing ( performances, tendances, opportunités )

• Etude Marketing ( usages et attitudes, shopper, mixité d’achat )

• Connaissance des panels AC Nielsen

• Création et mise à jour de reporting

• Veille concurrentielle



• Marketing Opérationnel :

• Merchandising ( recommandations d’assortiments, réimplantation, plan de masse )

• Conception, rédaction et suivi de production d’outils de communication ( catalogues, tarifs, fiches produits, sites Internet, argumentaires, PLV…)

• Mise en place et suivi de la politique marketing opérationnel

• Création de promotions

• Préparation de salons



Chez Perles Box, mon parcours s’est enrichi d’une expérience en Achats en relation avec des fournisseurs européens et étrangers ( Asie, Indes, Japon, USA,…).



Et chez Rennotte-Riot, j'ai approfondi mes compétences commerciales et organisationnelles.



Si mon profil a retenu votre attention, si vous souhaitez plus d’informations, ou si vous envisagez une collaboration, n’hésitez pas à me contacter.



Cordialement,



Mes compétences :

Marketing

Communication

Salons professionnels

Achats

Chef de projet

Conception

Office

Développement produit

Chef de produits

Agroalimentaire

Cosmétique

Reporting

Merchandising

Analyse

Sage 100 et Sage 30