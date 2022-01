Marion DE BOUVILLE

Adaptable, rigoureuse, bonne expression orale, de nature curieuse, dynamique,...

Je suis actuellement étudiante en M1 Digital à L'INSEEC Paris afin de développer mon expertise dans le monde du Web et des stratégies Marketing/Communication.



En Recherche d'un stage de 6 mois en Marketing Digital / Communication à partie de Février 2017.



Mes compétences :

Project Management

International Relations

Marketing

Techniques commerciales

Gestion comptable et administrative

Techniques de management et de communication

Techniques de prospection commerciale

Principes de la relation client

Outils bureautique

Gestion de projet

Gestion administrative

Communication événementielle

Communication

Marketing digital

Indesign