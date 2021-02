Marion KEPPELER

Dans un cadre international et multi-sites :

- Clôture et Reporting : Production du P&L et explication des écarts, Consolidation groupe

- Budget : Construction, animation et présentation du Budget et des reforecasts

- Marges : Analyse des marges, en lien avec les équipes opérationnelles et commerciales

- KPI : Elaboration et analyse des Indicateurs Clés de Performance

- Frais de fonctionnement : Mise à plat et proposition de mesures correctives, gestion des provisions

- Gestion des affaires : Responsable de la facturation région, recouvrement client, suivi Réel-Budget

- Contrôle de gestion industrielle : Calcul des coûts standard, analyse de la performance économique des projets d’investissements, Analyse de la productivité usine (heures main d’œuvre, rendement machines, rebuts), Valorisation du stock, préparation et contrôle des inventaires