Marion LEVASSEUR (RECHER)

Je suis devenue assistante virtuelle pour faire un métier qui me passionne, dans lequel, je puisse m'épanouir, être indépendante, me sentir utile, apporter mon aide à d'autres personnes et lier des relations de confiance avec vous.



J'ai un parcours d'Assistante Commerciale/Hôtesse d'Accueil, je suis donc à l'aise avec la gestion administrative et la relation clientèle.



J'interviens pour tous types d'entreprises sur les problématiques liées à la gestion.

J'organise en parallèle les événements professionnels.



L'intérêt de mes interventions est de vous accompagner dans vos tâches chronophages, qui vous empêchent de vous consacrer pleinement sur votre principal objectif, votre source de revenus.