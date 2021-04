Marion LIEGEAS

Dynamique et organisé, j'aime le travail en équipe. Ne voulant pas me spécialiser dans un domaine j'ai choisi la polyvalence afin d'évoluer dans le monde du tourisme. j'ai donc pus travailler en Agence de Voyages, dans le Tourisme d'Affaires et en Office de Tourisme, ainsi que dans l'hôtellerie.

De plus, je parle l'anglais et l'espagnol ce qui me permet de m'adapter auprès de la clientèle affaires, tourismes et groupes.



Mes compétences :

Maîtrise du Pack Office 2007 2010

Gds Amadeus

Hôtellerie

Cyvel

Ghm hôtellerie

Microsoft PowerPoint

Google+

Microsoft Word 2010

Facebook

Réseaux sociaux

Microsoft Excel

Informatique