Marion MÉLONI

Psychologue du travail diplômée, mon parcours universitaire s'est déroulé en majeure partie à Tours.

Cependant, le Québec étant précurseur dans le domaine de la psychologie sociale et du travail, j'ai saisi l'opportunité d'effectuer ma dernière année de licence à l'Université de Trois- Rivières (UQTR) où j'ai pu conforter mon choix de spécialisation en psychologie sociale et du travail.



Suite à cet échange et par goût du voyage, j’ai décidé, en 2008, de mettre entre parenthèses mes études durant un an pour partir au Viêtnam en tant que professeur bénévole, dans un institut de la langue française (Hô Chi Minh). Expérience enrichissante qui a su animer et confirmer mon désir de découvrir d'autres cultures.

De retour en France, j’ai obtenu un Master 1 de Psychologie à Tours et effectué un stage en cabinet conseil RH à l'AIFEP.

Par la suite, j’ai intégré l’IPSA à l’Université Catholique de l’Ouest d' Angers pour un Master 2 de Psychologie sociale et du travail. Mon stage de fin d'étude s'est déroulé chez Orient'Action, cabinet conseil en Ressources Humaines au Mans.



Forte de ces expériences, j'ai développé des compétences humaines favorisant les pratiques de conseil en insertion,d'accompagnement à la mobilité et de chargée de recrutement.

Désireuse de découvrir un environnement professionnel hors du commun, j'ai saisi l'opportunité de m'engager dans la marine nationale.

Après un passage à l'arsenal de Brest puis de Toulon au sein du service local de psychologie appliquée (SLPA), je suis nouvellement affectée au Bataillon de marins-pompiers de Marseille.

L'évolution de mes attentes professionnelles me conduit, à présent, à élargir mes connaissance et compétences notamment en psychologie clinique avec pour projet de suivre une formation continue sur l'intervention systémique.



Mes compétences :

Accompagnement

Bilan de compétences

Gestion de carrière

Psychologie

Psychologie du travail

Recrutement