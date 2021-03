Https://www.smartmoneymatch.com/fr/qui-sommes-nous



Martin Signer est Managing Director de 4Finance SA http://4finance.ch/fr/index.htm

Martin Signer a obtenu la licence dans la Section de Finances Quantitatives de la Faculté de lEconomie de lUniversité de Zürich.

Avant la fondation de la société et ses activités à 4Finance, Martin Signer était à la fin responsable pour le managements des risques du marché de la banque Clariden.

A part de son activité à 4Fiance, Martin Signer est également actif comme Maître de conférences et comme lauteur de nombreuses publications scientifiques.

Martin Signer a grandi à Steinhausen (Zug) et parle allemand, anglais, français et espagnol. Dans ses loisirs, il fait du sport (tennis, golf, cyclisme), les échecs et de la musique (piano).



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Investment Banking

Fundraising

Funding

Expert comptable

Investment

Banking and Finance

Mutual Funds

analyste et ingénieurs financier

Gestionnaire de Patrimoine

Finance

Hedge Funds

Asset management

investors relation

Financing

Wealth management