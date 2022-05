Martine BEAUVAIS

- Compétences : Conduite de Projet, Conception Fonctionnelle, Conception Technique

- Principaux Rôles : Spécialiste assurance qualité, Assistante maîtrise d'ouvrage, Contrôle des exigences, consultante technique, Consultante fonctionnelle, Analyste technique, Testeur, Développeur, help desk, support technique et fonctionnelle

- Secteurs d'activité : Banques et marchés de capitaux, santé et sciences de la vie, Chimie, Collectivités locales, Gaz et Pétrole, Grande consommation/luxe, Distribution Energétique, Transport et industrie du tourisme, Industrie agricole

- Principaux clients : BNP Paribas Paris XV, Novartis, Eco-emballages, Total Elf Fina. Alcatel CIT, EDF, SNCF, Pubert



-Autres compétences : Naturopathe, Ordonnancement, contrôle qualité, Agent de production agro-alimentaire



Mes compétences :

AMOA

Banques

CMMI

Conseil

Qualité

Amélioration continue

Gestion de projet

SAP R/3

Tierce Maintenance

Production Management

Software Engineering

Data Warehousing

SAP

SAP-NETWEAVER- Business

Business Objects

Microsoft PowerPoint

Microsoft Project

Microsoft SQL Server

Oracle

Rational ClearCase

Rational RequisitePro

SAP CO

SAP CO IO

SAP FI

SAP MM

SAP SD

Sage Accounting Software

UNIX