Mathieu MONTEREAU

Fort de mon expérience de 10 ans dans le marketing digital, j’ai été amené à travailler pour de nombreux annonceurs de renom : 3suisses, Damart, 2xmoinscher, RueDuCommerce, Brandalley, Autoies, Aubert, Western Union...



Le suivi de ces clients m’a permis d’obtenir une solide expertise dans la gestion d'importants budgets digitaux sur l'ensemble des leviers e-marketing : SEO, SEM, display classique et real time bidding (RTB), retargeting, emailing, réseaux sociaux, comparateurs de prix...



- Problématiques : CPM / CPC / CPA / CPL / CPV

- Leviers : SEO, SEM, display et RTB, retargeting, emailing, affiliation, réseaux sociaux, vidéo, native

- Management d'équipe : formation aux outils, mise en place de process, respect des objectifs

- Support clientèle : reporting, analyse des résultats, recommandations et conseil

- Relation partenaires : création de nouvelles offres, négociations tarifaires, mise en place de partenariats spécifiques

- Chef de projet technique : mise en place de process techniques, développement de nouveaux outils, respect des deadlines et objectifs



Mes compétences :

Acquisition trafic

Affiliation

COMMERCE

Commerce sur internet

CPA

CPC

CPL

CPM

E commerce

E marketing

E- Marketing

Internet

Marketing

Marketing online

Performance

Publicité

Publicité en ligne

Search

SEM

Web-marketing

Webmarketing