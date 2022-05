De formation Ingénieur Généraliste avec spécialités Génie Mécanique et Génie Industriel ENIT (Polyvalence compétences, Multi domaines, secteurs,...)

La polyvalence et l’adaptabilité sont mes maitres-mots. Je souhaite mettre mes compétences à votre service

pour atteindre, ensemble, vos futurs objectifs.

Vous pouvez également consulter mon profil linkedin: http://linkedin.com/in/mathys-bortoluzzi-ingénieur



Mes compétences :

Appels d'offres

Sourcing

Amélioration de process

Chaine logistique

Catia v5

ERP

Reporting de performances

SolidWorks

GPAO

Gestion de Magasin

Analyses et Rapports

CAO

CFAO

Logistique industrielle

Gestion de processus

Analyse des causes

Planification

Gestion du Programme Directeur de Production (PDP)

Processus de facturation

Gestion de la relation client