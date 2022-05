Polyglotte, j'ai travaillé ces 5 dernières années entre l'Italie et le Chili dans le conseil et la mise en œuvre d’actions pour le développement d'entreprises ainsi que dans l'accompagnement au changement. Je suis passionné par les questions de l’innovation et de la responsabilité sociale et environnementale des sociétés.



Mes compétences :

Force de proposition

Aisance relationelle

Adaptation

Rigueur