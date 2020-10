J étais en poste de chef de service crédit dans une agence bancaire principale et actuellement je suis au sein d une Direction régionale en qualite de cadres d'etudes n2. Le prochain Poste inshallah sous directrice regionale. Il faut plus de travail et d'abnégation.



Mes compétences :

dynamique

Sens de responsabilité

Ponctuelle

Travail d equipe

Traitement des dossiers de credits