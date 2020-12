Merus FRANCE

Nous vous présentons notre concept Allemand

Une innovation tout-en-un de traitement des eaux y compris vapeur et eau de mer

DETARTREUR ANTI CALCAIRE ANTI BACTERIES ANTI ALGUES

ANTI CORROSION ANTI BIOFILM ANTI SULFATES



Avantages multiples de la Technologie SIALEX ® Ring

Economie dénergie et une réduction des dommages causés aux systèmes

hydrauliques, aux équipements et à l'environnement.



Non INVASIF Aucun REGLAGE Sans AIMANT

Sans ANODE de ZINC Sans REJET DEAU

Aucun CONSOMMABLE Entièrement Autonome



Nhésitez pas à nous consulter :

GSM +33 (0) 698 341 818

ethic@live.fr



Votre partenaire économique, écologique et durable pour le traitement des fluides.



Dino RUZZI Direction du développement SIALEX ® Ring France