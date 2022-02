Michel BOUDELIOU

Je veux être une personne dont on est sûre, toujours. Une de celle qui accompagnera les stratégies de l'entreprise, l'ambition des collaborateurs et qui répondra aux inquiétudes des salariés, qui veillera au bien être de chacun au travail et hors les murs.

Responsable de programmes, je gère des projets et leurs attributions budgétaires, les relations partenaires, la recherche de fonds, une Rse et GPEC térritorialisées et la communication.

Comme Coordinateur et animateur , j'ai conduit des réunions, des formations et des évaluations, des préconisations.

Je mets en place des partenariats avec des structures associatives et institutionnelles pour la montée en compétences numériques des référents, animateurs et médiateurs du territoire des quartiers politique de la ville et pour les citoyens fragilisés.