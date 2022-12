Michel LEJARS

Bientôt en Formation Diplômante, Titre Professionnel Niveau V : Développeur web et web mobile.



Je recherche un Stage de Mise en Situation en Milieu Professionnel.



Si vous êtes une entreprise pouvant maccueillir (Convention de Stage Fongecif) pour une journée ou une semaine de Découverte de la profession. Je vous en serai reconnaissant, afin confirmer au centre de formation mon attirance et ma passion pour ce métier.



Je suis aussi à la recherche d'un stage de fin de formation non rémunéré d'une période de 10 semaines, afin de consolider mes connaissances et mon savoir-faire tout en mimprégnant du contexte du monde professionnel et de ses contraintes en termes de délais. Il se déroule du 12 juin 2023 au 04 août 2023.



Je suis mobile sur toute la France.

Si vous ne pouvez répondre positivement à ma requête, je vous permet de transmettre ce message à vos connaissances susceptible de maccueillir en stage.



Je vous remercie, et vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distinguées.



Mes compétences :

Esprit ouvert et curieux

Maitrise de soi

Autonomie

Structuré

Travail en équipe

Patient

Ponctualité

Analyser écouter réfléchir agir

Rigueur

Logique

Passion