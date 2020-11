Michel LOCILLA*

Pilotage de projets, organisation et coordination action des partenaires internes et externes. Fixation du contenu et des objectifs économiques des opérations d'aménagement. Articulation avec les services internes pour la réalisation des études techniques. Mise en place avec la DGADUST du montage financier et opérationnel et du planning prévisionnel.

Mise en oeuvre et veille de la bonne application et du suivi des processus administratifs.



Mes compétences :

Contacts humains

Dynamisme

Enthousiasme

Esprit danalyse et de synthèse