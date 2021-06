Spécialisé en systèmes, réseaux et sécurité du SI, je suis continuellement dans l’étude d’opportunités de carrière à l’étranger, ou en France, dans une entreprise qui pourra m’apporter les challenges techniques qui sauront m’être formateur pour la suite de ma carrière.



Spécialités



Programmation :

C, C++, Python, Ruby



Outils :

Git, gdb, CMake, SDL, Fmod, GTK, Nmap, Tcpdump, Iptables, OpenGL



Environnement :

Linux (rpm, deb), Windows (NT 6.0+), KVM, LXC, VirtualBox, VMWare



Mon profil LinkedIn : http://www.linkedin.com/pub/mickael-corinus/30/a44/447



Mes compétences :

communicative

International

JAVA

Python

Sociable