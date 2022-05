Mickaël FRAY

Actuellement diplômé d'un Master spécialisé en électronique des systèmes communicants, j'ai des connaissances dans la technologie des hyperfréquences, du traitement de signal, de l'acoustique sous-marine et la programmation bas niveau.



Je prépare une thèse CIFRE sur la simulation et la conception d'antenne large bande sur matériaux magnéto-diélectrique à l'UBO en partenariat avec THALES systèmes aéroportés Brest.



J'ai effectué en 2013, la simulation et l'optimisation d'une antenne spirale large bande, principalement à l'aide du logiciel de simulation électromagnétique CST Microwave, au sein de THALES systèmes aéroportés.



J'ai eu l'occasion d’effectuer un stage à DIATEAM, une société de développement informatique, dans le laboratoire d'électronique sur de la mise en place de tests de capteurs. Ce qui a impliqué la conception de prototypes hardware et software.



Je suis intéressé principalement par les activités en rapport avec les hyperfréquences et l'électronique en général.



Mes compétences :

Électronique numérique

Hyperfréquences

Électronique analogique

Programmation bas niveau

HFSS

CST Microwave studio

Radiofréquences

ADS