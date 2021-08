Mohammed Salah SALHI

Bureau d'étude expertise Environnement et HSE



Nous sommes une équipe spécialisée en QHSE et nous intervenons à l'échelle nationale pour les prestations de services suivantes:



- Etudes de dangers

- Etudes d'impacts

- Notices d'impacts

- Audits environnementaux

- Rapport sur les produits dangereux,

- plan d'intervention interne (PII, POI)

- consulting en HSE: CHS, procédure QHSE, orientation et accompagnement dans tous sujets QHSE

- suivre et accompagnement les projets de certification ISO 45001 , ISO 9001 , ISO 14001 et ISO 17025

- formation en QHSE.

- faire les études de sécurité: APR, HAZOP, HAZID, LOPA.

- SIS, calcule de SIL.

- Nous utilisons des logiciels spécialisés en HSE: PHAST, ALOHA, FDS. EDD...

Analyses : sol , AIR (emission atmosphérique ) et eaux ( usée , forage , surface ...)



Fax :032122693 ou 029782171

Phone :0770123915



Contact@lacqcsud-environnement.dz



http://lacqcsud-environnement.dz/



Mes compétences :

ISO 17025

Analyse des besoins

Risque chimique

Sécurité industrielle

ATEX

R.E.A.C.H

Ohsas 18001

Management QSE

Management de projet

ISRS

ISO 9001

Iso 14001

HSE

Evaluation des risques professionnels

Environnement

Chimie

Veille réglementaire

Internal Auditor ISO/IEC17025:2005 General Require

Bureau des études de l'environnement

Consultant expert certifié

Développement durable

Experts en Biologie en UAR