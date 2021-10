Monnier SYLVIE

Titulaire d'une Licence Ressources Humaines et Relations Sociales, j'ai exercé mes missions en petites et grandes entreprises (dans différents secteurs d'activités) dans le secteur privé et dans la Fonction Publique Territoriale.



Durant mon parcours j'ai exercé mes missions en administration du personnel, formation, recrutement,

Conseil et accompagnement et prise en charge de la paie. J'ai pu m'adapter à différentes méthodes de travail, différentes stratégies et d'entreprises.

Je m'inscris dans une conciliation : bien être au travail et performance de l'entreprise

Je possède un bon relationnel, une réactivité et une facilité d'adaptation.

Je suis en veille sur des opportunités