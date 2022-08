Diplomé d'un Master2 en finance d'entreprise spécialisté Analyse Stratégique Industrielle et Financière dépuis 2015, titulaire d’un Master en Economie des Institutions territoriales et financières. J'ai réalisé plusieurs stages en contrôle de Gestion,en tant que gestionnaire financier et occupé le poste de conseiller financier en investissement auprès des collectivités locales à la direction de l’habitat (direction des grands comptes du Crédit foncier) et un autre au poste de chargé d'études statistiques. Je souhaite fait carrière en tant qu’analyste financier pour me spécialiser en fusion acquisition et par la suite créer mon entreprise. Je suis à la recherche d'un emploi dans le conseil, mais ouvert à toutes propositions dans le domaine de la finance, comptabilité et gestion.



Mes compétences :

Contract Management

Econometrics

Money Markets

Microsoft Excel