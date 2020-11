Nadia ZEMMOURI

De formation Secrétaire de direction "option Commerce International" à la base, un DEUG LEA et avec un DU de formateur, je travaille depuis plus de 25 ans dans le milieu de l'insertion sociale et professionnelle.



En 2010, j'ai changée de structure pour accompagner 11 salariés (en CAE sur 6 mois) sur les métiers du Tertiaire et de la Communication, infographie, événementiel.... et je suis partie à regret de cette structure fin 2012 pour des projets professionnels me concernant ainsi que mon compagnon. Je devais acquérir le poste de coordinatrice de site et de l'équipe.....

Les projets personnels n'évoluent pas toujours comme on le voudrait et j'ai recherché à nouveau un emploi dans le secteur insertion, métier que je connais très bien et ou j'ai beaucoup appris au contact des autres au fil des années.....



je suis à nouveau dans le secteur biterrois et je recherche une structure qui a envie de développer des actions et incite ses salariés à évoluer....



D'animatrice d'atelier, je suis passé au poste de formatrice en collectif et en individuel, puis à celui d'encadrante Technique (11 salariés) à celui de coordinatrice de site, etc.



J'évolue au fil du temps et ma motivation pour accompagner l'humain reste la même!!!!



Malgré tout, je reste à l'écoute de toute proposition de poste de chargée d'appel à projet, de coordinatrice ou de responsable de site car je voudrais, à ce jour, partager mes expériences et mes atouts avec une équipe dynamique qui a envie de développer des actions et des idées nouvelles!!!!



Mes compétences :

Stratégie de communication

Pédagogie

Gestion de projet

Gestion des conflits

Accompagnement des personnes alcoolisées

Méthode ADVP

Communication interne

Communication externe

Bureautique

Relations sociales & syndicales

Réponse aux appels d'offres

Management

Risques psychosociaux

Adulte relais s/ les questions relatives à la sexualité

Bilan de compétences

accompagnement de personnes dépendantes

Elaboration Et Montage De Projets Socio, Prof

formation référentiel linguistique du FAS : FLE, primo arrivants, etc

groupe femmes : victimes de violences, lien social, etc

ateliers et modules : psychotiques, sortants de prison, en incarcération, etc

suivi individuel, collectif, ESP, etc

Formateur De Formateur

etc