Nan TALLOT

Vous emménagez dans un nouveau lieu que vous trouvez sans âme ?

Vous souhaitez vivre dans un environnement tendance mais qui vous ressemble ?

Vous devez aménager votre espace de travail ? votre terrasse ? votre restaurant ou votre structure d'accueil destiné à un public défini ?

Hélas malgré vos recherches vous vous sentez perdu dans ce dédale d'offre aux modes qui changent désormais chaque saison .

Faites vous épauler par un personal shopper .

Ma mission est de vous guider et de vos conseiller pour sélectionner des articles qui correspondent le mieux a vos attentes et à vos gouts .

La décoration d'intérieure est devenue incontournable et elle permet de se sentir bien chez soi et plus performant sur son lieu de travail .

Je peux aussi vous aider à trier et à organiser ce que vous possédez déjà pour désencombrer votre lieu de vie et le mettre en valeur .

A votre écoute je vous aiderai a affirmer vos envies et a trouver votre style .

En plus du mobilier et des accessoires de décoration ( luminaires ,vaisselles , linge de maison ) je peux vous orienter également quand au choix des matériaux, des peintures et du papier peint pour accéder à un univers cohérent et en harmonie avec votre lieu .

Apres un rendez vous sur l'espace à aménager ou je découvrirai vos habitudes, vos envies et votre budget je construirai votre "mood board" personnalisé et définirai votre planche tendance a partir de laquelle je vous proposerai une shopping liste .

Après la mise en place de votre shopping vous vous sentirez bien chez vous et vous aurez plaisir a vous refugiez dans votre havre de paix ou a y recevoir vos amis et/ou vos clients