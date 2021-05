Nasser EL KAHLA

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Électricien 20 ans d'expériences

Spécialiste : remise en conformité de vos installations électrique aux normes : N.F.C : 15-100

Rénovation / Neuf

Courant Fort / courant faible ISO-9002

• Appartement / pavillon / Local commercial / Tertiaire / etc...

• Spécialiste tableau électrique et disjoncteur d'abonné avec platine.

• Modifications / Rajouts / extensions de circuit selon possibilités

• Dépannage urgent

• Câblage informatiques et tests réseaux

• Pose et raccordement de tableau électrique et coffret de télécommunication

• Pose et raccordement de Caméras et Bornes wifi

• Pose et raccordement de vos baies informatique et répartiteur téléphonique.

• Pose et raccordement de circuits Spécialisé du types : prises de courant, éclairages : luminaires, spots lieds , four , plaques de cuisson , lave-linge , lave-vaisselle , chauffage et sèche serviette , ballon d'eau chaude

• Raccordement Antenne T.V et conjoncteur téléphonique.

• Pose et raccordement de vidéo projecteur etc...



Travail soigné dans les règles de l'art et prix correct.

Vous pouvez me contacter au : 07.81.94.96.70

E-mail : resident-elec@hotmail.fr

M.EL Kahla Nasser