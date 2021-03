Nathalie BOURGIS

Bienvenue sur mon profil, moi c'est...



Nathalie, une mordue de voyage, de décoration d'intérieur. Cependant, ma passion première reste la COMMUNICATION.



Mon métier actuel consiste à développer la visibilité, la notoriété d'une entreprise sur le web. Pour ce faire, je produis et publie des contenus accrocheurs qui incarnent son message corporate pour son site web, ses médias sociaux, ses partenaires...



Entre stratégie et opérationnel, mes compétences clés reposent sur les domaines suivants :

Définition du plan d'actions en cohérence avec la stratégie globale

Production de supports et de contenus (écrits, visuels...), animation éditoriale

Administration de sites internet et intranet

Community management



Pour mener à bon port mes différentes missions, je m'appuie en partie sur ma solide expérience en RELATION CLIENT acquise dans des environnements internationaux exigeants et techniques.



Investie, enthousiaste, je prends plaisir à animer des équipes constituées de collaborateurs, d'indépendants et de prestataires de divers horizons ; ma satisfaction est grande lorsque la collaboration est harmonieuse et efficace pour atteindre l'objectif.



La communication est un champ vaste, en perpétuel mouvement... Aussi, je suis ouverte à toute opportunité ayant du sens, me permettant toujours de progresser, de relever des challenges.





https://www.linkedin.com/in/nathaliebourgis/



Mes compétences :

SMO

Marketing stratégique

SEO

Veille concurrentielle

Marketing opérationnel

Relations clients

Gestion de projet

Réseaux sociaux

Rédaction web

Social media

Référencement naturel

Microsoft SharePoint

Evénementiels et salons

Administration des ventes

SAP

E-reputation

Communication interne

Communication corporate

Infographie